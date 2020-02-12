Bitlis merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Bitlis merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Bitlis ve Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda HDP Bitlis İl Başkanı Rumet Dursun'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkezli terör operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Bitlis ve Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda HDP Bitlis İl Başkanı Rumet Dursun'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 6 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Ahlat ve Tatvan ilçeleri ile Siirt'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, HDP Bitlis İl Başkanı Rumet Dursun'un da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda,

24 kaleşnikof fişeği,

ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği,

F serisi 1 dolar, örgütsel doküman, kitaplar ve dijital materyallerin ele geçirildiği kaydedildi.

Bitlis, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:10 Kaynak: AA
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