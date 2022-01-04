BİTLİS MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU 8 GÖZALTI - Son Dakika

BİTLİS merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği terör operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Bölücü terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik bugün Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 akıllı cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.