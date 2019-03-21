Bitlis Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis
merkezli 4 ilde, Bitlis Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Van
, Bingöl
, Muş
, Bitlis merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"21 şüpheliye ait 19 adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon neticesinde 18 kişi gözaltına alınmış, 3 şüphelinin de yakalaması için çalışmalar devam etmektedir. Ev ve araç aramalarında 226 gram eroin, 148 gram toz esrar, 321 gram metamfetamin, 457 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan 10 cam aparat, 5 bin 330 lira uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan para, dizüstü bilgisayar, av tüfeği, kuru sıkı tabanca, hassas terazi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin yarınların teminatı çocukları ve gençleri uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu madde imal eden, ticaretini yapan şüpheli ya da şüpheliler ile yılmadan ve yorulmadan mücadeleye bölge halkının da desteğiyle kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.