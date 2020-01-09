Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

Bitlis merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

Bitlis merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde 7 Ocak günü operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "17 şüpheli İstanbul, Van, Hakkari, Bitlis il merkezleri ve Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda yapılan aramalarda; daralı ağırlığı 29.29 gram eroin, daralı ağırlığı 47.15 gram esrar, daralı ağırlığı 10.83 gram metamfetamin, 31 adet ecstasy hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 adet cam aparat ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:24 Kaynak: İHA
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