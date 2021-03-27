Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz'dan KAHEV gönüllülerine teşekkür - Son Dakika

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, okulda müzik atölyesi kuran Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) gönüllülerine teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, Tatvan ilçesindeki Vangölü Ortaokulu'nda KAHEV gönüllülerince kurulan müzik atölyesini gezdi.

KAHEV gönüllüsü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Akşit Yaşar ve arkadaşlarına teşekkür eden Korkmaz, yapılan çalışmanın öğrencilerin eğitimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Dr. Hacer Akşit Yaşar da 4 yıldır eğitime destek kampanyaları yürüttüklerini söyledi.

Okulların atölye, kütüphane ve benzeri ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Yaşar, çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.