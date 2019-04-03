Son Dakika Haberleri: Bitlis Muhammet, Okuluna Anne Babasının Kucağında Gidebiliyor

Bitlis Muhammet, Okuluna Anne Babasının Kucağında Gidebiliyor

10 dakika önce

Muhammet, okuluna anne babasının kucağında gidebiliyorYedi aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüyemeyen 8 yaşındaki Muhammet Nurdoğan, okula anne babasının kucağında gidip geliyor.

Bitlis Muhammet, Okuluna Anne Babasının Kucağında Gidebiliyor, System.String[]
Muhammet, okuluna anne babasının kucağında gidebiliyor

Yedi aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüyemeyen 8 yaşındaki Muhammet Nurdoğan, okula anne babasının kucağında gidip geliyor. Güvenlik korucusu olan baba Mirza Mehmet Nurdoğan, oğlunu maddi gücü yetmediği için tedavi ettiremediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

İçmeli Köyü'nde yaşayan Muhammet Nurdoğan, 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle yürüme engelli oldu. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Nurdoğan, okula anne babası tarafından kucakta götürülüp getiriliyor.

7 çocuk babası Mirza Mehmet Nurdoğan, Oğlumu maddi imkansızlıklara rağmen önce çevre illerdeki hastanelere ardından da Ankara'ya götürerek tedavi ettirmek istedim. Ancak ekonomik nedenlerle geri dönmek zorunda kaldım. İmkan sağlanması halinde oğlumu büyük kentlerdeki hastanelere götürerek, tedavi ettirmek istiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum dedi.

Küçük Muhammet de yürümek istediğini ve okula arkadaşları gibi koşarak gitmek istediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:37 Kaynak: DHA

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