BİTLİS MUHARREM İNCE, BİTLİS'TE ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

MUHARREM İNCE, BİTLİS'TE ESNAFI ZİYARET ETTİ

'Memleket Hareketi' kapsamında Bitlis'e gelen, CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, esnafı ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle esnafla tokalaşmayan İnce, sosyal mesafeye de dikkat etti. İnce, kendisini karşılamak için gelenleri de selamladı. Muharrem İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı. İnce daha sonra otobüsüne binerek, Van'a doğru yola çıktı.