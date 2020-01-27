Bitlis-Muş yolunda yoğun kar mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis-Muş yolunda yoğun kar mesaisi - Son Dakika

Bitlis-Muş yolunda yoğun kar mesaisi

6 saat önce

Bitlis'in Mutki ilçesi'nden Muş'a ulaşım sağlayan İkizler Bölgesi'ndeki karayolunun kar nedeniyle ulaşıma kapanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 113. Şube Şefliği ekipleri, yoğun bir çalışma yürüyor.

Bitlis-Muş yolunda yoğun kar mesaisi, System.String[]

Bitlis'in Mutki ilçesi'nden Muş'a ulaşım sağlayan İkizler Bölgesi'ndeki karayolunun kar nedeniyle ulaşıma kapanmaması için  Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 113. Şube Şefliği ekipleri, yoğun bir çalışma yürüyor.

Van, Bitlis ve Muş çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bölgede yüzlerce köy yolunun da kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durmasından sonra da yoğun bir çalışma başlatıldı. Bitlis'in Mutki ilçesi'nden Muş'a ulaşım sağlayan ve en yoğun kar yağışının olduğu İkizler Bölgesi'nde ise karayolları ekipleri yoğun çalışma yapıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 113. Şube Şefliği ekipleri, onlarca köye de ulaşım sağlayan  Bitlis-Muş yolunun kapanmaması için geceli gündüzlü çalışma yapıyor.

Rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede zorlu çalışma yapan ekipler, yolda mahsur kalan araçları da yardım ederek yolarına devam etmelerini sağlıyor. Ekipler, İkizler bölgesindeki çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki köylerde yaşayan çocuklar ise kızaklarıyla yollara çıkarak kışın ve karın tadını çıkarıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:30 Kaynak: DHA
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