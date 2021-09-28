Bitlis Mutki Kırsalında Toprağa Gömülü Vaziyette 10 Kilo Patlayıcı ve 22 Adet El Bombası Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis Mutki Kırsalında Toprağa Gömülü Vaziyette 10 Kilo Patlayıcı ve 22 Adet El Bombası Ele Geçirildi

28.09.2021 03:02
Bitlis Mutki Kırsalında Toprağa Gömülü Vaziyette 10 Kilo Patlayıcı ve 22 Adet El Bombası Ele Geçirildi

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis Mutki İlçesi Kapaklı Köyü Küllüce Ana Barınma Alanı kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, 27. 09.

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Bitlis Mutki İlçesi Kapaklı Köyü Küllüce Ana Barınma Alanı kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, 27. 09. 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Ömer DOĞAN 2021-143" operasyonu başlatılmıştır.

Operasyon kapsamında; Kapaklı Köyü kırsalında kayalıkların dibinde toprağa gömülü vaziyette bidon içerisinde;

10 kg fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 Patlayıcı, 2 kalıp TNT Patlayıcı, 22 adet El Bombası, 6 adet El bombası fünyesi, 1 adet sis kutusu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir.

Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 27. 09. 2021

BİTLİS VALİLİĞİ

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Bitlis Mutki Kırsalında Toprağa Gömülü Vaziyette 10 Kilo Patlayıcı ve 22 Adet El Bombası Ele Geçirildi - Son Dakika

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