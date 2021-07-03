Üye Girişi
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI - Son Dakika

BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI

03.07.2021 16:23

VAN Gölü ile bölgedeki tarihi ve turistik yerlere dikkat çekmek amacıyla 'Van Gölü Aktivistleri' ile 'Tatvan Bisiklet Topluluğu' üyeleri, 'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a pedallıyoruz' sloganıyla bisiklet turu başlattı.

VAN Gölü ile bölgedeki tarihi ve turistik yerlere dikkat çekmek amacıyla 'Van Gölü Aktivistleri' ile 'Tatvan Bisiklet Topluluğu' üyeleri, 'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a pedallıyoruz' sloganıyla bisiklet turu başlattı. Bitlis'teki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı'ndaki göl kenarında bir araya gelen bisikletlilerin yolculuğu, 1 hafta sürecek.

Bitlis Valiliği, Tatvan Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Gölü Aktivistleri tarafından Van Gölü ve bölgedeki güzelliklere dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Bitlis Nemrut'ta bir araya gelen 'Van Gölü Aktivistleri' ile 'Tatvan Bisiklet Topluluğu' üyelerinden oluşan 50 bisikletli, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı'ndaki göl kenarında buluştu. 1 hafta sürecek yolculuk öncesi açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, amaçlarının başta Van Gölü olmak üzere bölgedeki tarihi ve turistik yerlere olan ilgiyi artırmak olduğunu söyledi.

Nemrut Krater Gölü'nün en nadide yerlerinden Nemrut Kalderası'nda olduklarını belirten Özel, "Burası volkanik bir dağ daha önce patlamış. 2 bin 800 metre yüksekliğinde 13 bin kilometrekare çapında çok güzel bir yer. Burada buhar bacaları, ılık ve soğuk göl olmak üzere göllerimiz ve doğamız var. Yaban hayatı ve endemik bitki türleri ile çok özel bir yere sahiptir. Bizim amacımız bu özel yeri tanıtmaktır. Adıyaman'da da tarihi bir Nemrut var. Burada da Bitlis Nemrut Kalderası var. Amacımız bu iki Nemrut'u buluşturmaktır. 'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a pedallıyoruz' şeklinde bir sloganımızla bugün yola çıkıyoruz. 50 bisikletçimiz ile birlikte. Burada Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı finansal olarak bizlere büyük katkı sağladı. Bitlis Valiliği ve Tatvan Kaymakamlığı'nın da bizlere büyük destekleri oldu. Gideceğimiz yerlerde Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman valilikleri de katkı sunacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım turizm pastasından bizlerde bölgemize bu etkinliğimizle pay katmış oluruz. Bu yol güzergahını markalaştırarak insanların buraya ilgisini çekmek istiyoruz" dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise 'tabiat anıtı' olarak ilan edilen ve 2010 yılında Avrupa Seçkin Destinasyonları kapsamına dahil edilen Nemrut Kalderası'nın bilinirliğini artırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Geçen yıl bu etkinliği organize ettiklerini ancak salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını aktaran Güray, "'Van Gölü Aktivistleri', DAKA, Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis Valiliği ve güzergah valilikleriyle ortaklaşa çalışma yaptık. İnşallah aktivistlerimiz bu 450 kilometre boyunca hem bölgenin tanıtımı hem de turizm anlamında hak ettiği değeri bulabilmesi için çaba gösterecekler. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ise uzaktan ve yakından Nemrut Kalderası'na gelen tüm misafirlere teşekkür ederek, "Bitlis hem tarihi hem de doğa güzellikleri bolca olan bir yer. Bitlis kışın karıyla yazın deniziyle çok güzel bir yerdir. Buraya gelen biri tüm vaktini güzel geçirecek bir imkana sahiptir. İnşallah tanıtımlarla hem il ve ilçelerimiz turist çekecektir. Tüm ekibe hayırlı yolculuklar diliyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından bisikletliler, Van Gölü kıyı şeridinde tur atarak, bugün konaklayacakları Ziyaret beldesine doğru yola çıktı.

BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI
BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI

Bisiklet, Adıyaman, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI - Son Dakika


Son Dakika

Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı 16:52 Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu 16:43 Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları 16:40 Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları
CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti 16:25 CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı 15:47 Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı 15:11 Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 14:57 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu 14:24 Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu

Son Dakika Haberleri
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
16:51 Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı
16:43 Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu
16:40 Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi
16:39 Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları
16:25 Eski eşini vurup, aynı tüfekle iki sokak ileride intihar etti
16:24 CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti
15:46 Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı
15:20 Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak
15:06 Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşmaya imza atmak için Fransa'ya gitti
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi         
16:48
Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi         
16:40
Eski eşini vurup, aynı tüfekle iki sokak ileride intihar etti Eski eşini vurup, aynı tüfekle iki sokak ileride intihar etti         
16:26
Meksikalı fenomen Luisito Comunica, Avrupa'nın Sinovac'ı kabul etmemesiyle İstanbul'da kaldı Meksikalı fenomen Luisito Comunica, Avrupa'nın Sinovac'ı kabul etmemesiyle İstanbul'da kaldı         
16:09
Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak         
15:20
Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti         
15:02
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı         
14:24
Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi         
13:26
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 17:03:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BİTLİS NEMRUT'TAN ADIYAMAN NEMRUT'A BİSİKLET TURU BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement