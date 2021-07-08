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50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı - Son Dakika

50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı

08.07.2021 17:35

50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" projesiyle yola çıkan 50 bisikletçi, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı'na ulaşarak projenin finalini gerçekleştirdi.

50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı

ADIYAMAN - Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" projesiyle yola çıkan 50 bisikletçi, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı'na ulaşarak projenin finalini gerçekleştirdi.

7 günlük bisiklet yolculuğuyla 450 kilometrelik yolun sonunda Adıyaman'ın Nemrut Dağı'na ulaşan bisiklet ekibini Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulkadir Ceren, İl Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, İl Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Kahta Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ile vatandaşlar, alkışlarla karşıladı.

Bitlis'te 'yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü'nden 50 arkadaşıyla beraber 6 günlük bisiklet yolculuğunun finalinde Nemrut Dağı'na varmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, amaçlarının bunu geleneksel hale getirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan Özel, "Şu anda tarihi Adıyaman Nemrut Nemrut dağı'nın zirvesindeyiz. Yaklaşık 7 gündür, yeryüzü cenneti Bitlis'ten Nemrut kraterinden Adıyaman Nemrut Dağı'na pedallıyoruz. Bugün burada projemizin finalini yaptık. 50 sporcu ile katılım sağladık. Çok güzel bir parkur oldu. Amacımız bu parkurumuzu markalaştırmaktır. Heryıl geleneksel hale getirip, bölgemize ve ülkemize yeni bir parkurla turizm seçenekleri arasına sokmak istiyoruz. Herkesi bu güzel parkura katılmaya davet ediyoruz. Bu yol üzerinde çok tarihi güzel yerlerimiz var. Tarihi ve doğal kültürel zenginliklerimiz var. Bu anlamda bu turu çok önemsiyoruz. Buradaki heykellerden çok etkilendim. Tarihe yolculuk yaptık. Burası bizi çok etkiledi. Doğal güzelliğiyle ön plana çıkmış Bitlis Nemrut'an, tarihi güzellikleriyle on plana çıkmış Adıyaman Nemrut'u biz buluşturuyoruz. Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" projesiyle bugün burada bunu gerçekleştirdik. Projemizin finalini yaptık. Şunu da ifade etmek istiyorum altı valilik bize destek oldu. Adıyaman valiliği, Şanlıurfa, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman valiliklerine çok teşekkür ediyoruz. Kahta Kaymakamı Abdil Koç'a da çok teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadılar bizi güzel karşıladılar" dedi.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, "iki Nemrut Dağı'nın karıştırılıyordu. Ama düzenlenen bu etkinlik ile bir nebzede olsa bu hatanın önüne geçildi. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Salgından sonra Nemrut Dağı'na yaklaşık 30 bin ziyaretçi geldi. Hedefimiz ise 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaktır. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Kaymakamı Abdil Koç ise, bu tür organizasyonların tanıma büyük katkı sunduğunu ve emeği geçen tüm aktivistlere teşekkür etti.

50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı
50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı
50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı
50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı
50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı
50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı
50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı
50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı
50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı

Nemrut Dağı, Adıyaman, Bitlis, Nemrut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 50 bisikletçi Nemrut Dağı'na ulaştı - Son Dakika Spor


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