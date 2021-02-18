Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek - Son Dakika

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek

18.02.2021 13:14

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek Bitlis'te kurulan organize sanayi bölgesi istihdam anlamında kentin kaderini değiştirecek.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek

BİTLİS - Bitlis'te kurulan organize sanayi bölgesi istihdam anlamında kentin kaderini değiştirecek.

Bu yıl 250, önümüzdeki 1-2 yılda ise 500 kişiyi istihdam edeceklerini belirten tekstilci Bülent Avcı, Batman'dan sonra Bitlis'in de bu alanda öncü olacağını kaydetti. Başta İstanbul ve yurt dışı olmak üzere yaklaşık 25 yıldan beridir tekstil sektöründe çeşitli bölümlerde çalışan ve verilen teşviklerden faydalanarak Bitlis'e geri dönen tekstilci Bülent Avcı, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Türkiye'nin tekstil alanında önemli merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi. Avcı, verilen teşviklerden dolayı desteklerini esirgemeyen Bitlis Valiliğine, İl Özel İdaresine ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimine teşekkür etti. Avcı, "Daha önce kendimize ait kiralık bir atölyede çalışıyorduk. Dar imkanlarla üretmeye devam ediyorduk. Organize sanayi bölgesine taşındık. Yer verdiler bize. Üretime başladık. Memnunuz ve mutluyuz bu konuda. Bitlis ve Tatvan için büyük bir hizmettir. İstihdam ve üretim açısından önemli bir yatırım oldu. Organize sanayi bölgesine geldiğimizde hem kapasitemizi artırdık hem de istihdamımızı artırdık. 250 işçi ile yürüttüğümüz bu işimizi yavaş yavaş kapasitemizi artırarak önce 400, ardından da 500'e kadar çıkarma hedefindeyiz. Özellikle bütün tekstil firmalarının organize sanayi bölgesinde olması bizlere büyük avantajlar sağlıyor" dedi.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesinin yeni bir yer olduğunu, yeni yatırımcılarla birlikte mart ayının sonunda tam kapasite ile çalışmaya başlayacağını da dile getiren Avcı, "Sıkıntılarımız yok değil. Organize sanayi bölgesi yeni bir yer. Yerleşimler daha yeni oldu. Bizim normalde servislerimiz var. Bitlis, Tatvan ve Güroymak'tan çalışanlarımızı alarak sabah işe getiriyorlar. Ancak servisleri kaçıran işçilerimizin buraya gelmeleri sıkıntılı oluyor. Burada belediyelerimizden bir isteğimiz, günün belli saatlerinde organize sanayi bölgesine servisler koymalarıdır. Bu bizim üretimlerimizi de artıracaktır" ifadelerini kullandı.

İkinci organize sanayi bölgesi için başlatılan çalışmaları da değerlendiren Avcı, şunları söyledi:

"Bitlis'te ikinci organize sanayi bölgesine ihtiyaç var. Yaz ayları ile birlikte başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Mersin gibi illerden buraya ciddi bir yatırımcı gelmesini bekliyoruz. Şu anki gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Bitlis tekstilde gözde iller arasında yerini alacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde şu an var olan 25-30 firmanın sayısı 50-70'e çıkacağını öngörüyoruz. Bizim de yeni yatırımlarımız olacak. Özelikle mevcut iş yerimizin yan tarafında baskı ve nakış bölümleri de açarak işimizi biraz daha büyütme hedefimiz var. Bu aynı zamanda istihdamı da artıracaktır."

Bölgedeki tekstil firmalarının artmasını bölgedeki terör olaylarının azalmasına bağlayan Avcı, "Her yatırım yapmak isteyen ve her girişimci kendisini güvende hissetmek ister. Sıkıntılı olan bölgeleri hiçbir iş adamı tercih etmez. Bölgede olayların durması ile birlikte 2016-2017 yıllarından sonra bölgede bir rahatlık ve rehavet var. Olayların olmamasından dolayı girişimciler bu bölgeyi tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek

Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul, İstihdam, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bitlis Organize Sanayi Bölgesi kentin kaderini değiştirecek - Son Dakika Ekonomi


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