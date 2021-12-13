Bitlis Öz Sağlık-İş Sendikasında sağlık çalışanlarına "eşit zam" talebi - Son Dakika

Öz Sağlık-İş Sendikası Bitlis Şube Başkanı Burhan Geldegül, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini bildirdi.

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi basın açıklaması yapan Geldegül, sağlık işçileri olarak ücrette ayrımcılığa karşı olduklarını söyledi.

Hekim zammı olarak adlandırılan çalışmanın, yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakıldığını ifade eden Geldegül, şöyle konuştu:

"Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur. Öncelikle bilinmelidir ki sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmasa, dünyada ilk sıralara oturan, her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin çökeceği herkesin malumu olan yadsınamaz bir gerçektir. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 170 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olarak sağlık işçisinin emeğinin hakkını istiyoruz. Bizlerin de sağlık çalışanı olduğumuz gerçeğinin şartsız kabulünü istiyoruz. Sağlık hizmeti verilirken işçinin de emeğinin görülmesini istiyoruz. Bizleri mali haklar üzerinden birbirimize düşürmeyin. Sağlık çalışanlarının tamamı pandeminin kahramanıdır."