Son Dakika Haberleri: Bitlis Özgüzeldere Spor evinde rakibini 6 golle geçti
Son Dakika Spor Bitlis Özgüzeldere Spor evinde rakibini 6 golle geçti

Bitlis Özgüzeldere Spor evinde rakibini 6 golle geçti

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor konuk ettiği Ağrı Patnos Spor'u evinde 6-3 mağlup etti.

Bitlis Özgüzeldere Spor evinde rakibini 6 golle geçti, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor konuk ettiği Ağrı Patnos Spor'u evinde 6-3 mağlup etti.


Bitlis şehir stadyumunda oynanan maça Özgüzeldere Spor'un cezasından dolayı seyirci alınmayınca, fanatik taraftarlarda stadın çevresinde bulunan evlerin damlarında maçı izledi.


Toplamda 9 golün olduğu maçta Bitlis Özgüzeldere'nin futbolcusu Arda Adımba 4 gole imzasını attı. Özgüzeldere'nin golleri 45, 57, 83 ve 90. dakikada Arda, 47. dakikada Serdar ve 61. dakikada Muhammet'ten geldi.


Ağrı Patnos Spor'un golleri ise 7. dakikada Abdullah, 58 ve 63'üncü dakikada Yusuf'dan geldi. - BİTLİS

Bitlis, Patnos, Ağrı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadına şiddet bitmiyor! Eşini önce dövdü, sonra yüzünü yaktı
Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular! Liverpool, Manchester City'yi 3 golle geçti! Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 ile geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:53:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis Özgüzeldere Spor evinde rakibini 6 golle geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]