Bitlis pkk operasyonunde 4 kişi göz altına alındı - Son Dakika

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Bitlis pkk operasyonunde 4 kişi göz altına alındı
6 saat önce
Bitlis PKK operasyonunde 4 kişi göz altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:37 Kaynak: DHA
Bitlis PKK operasyonunde 4 kişi göz altına alındı
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