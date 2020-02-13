Bitlis pkk operasyonunde 4 kişi göz altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis pkk operasyonunde 4 kişi göz altına alındı - Son Dakika

Bitlis pkk operasyonunde 4 kişi göz altına alındı

6 saat önce

Bitlis PKK operasyonunde 4 kişi göz altına alındı.

Bitlis PKK operasyonunde 4 kişi göz altına alındı

Bitlis pkk operasyonunde 4 kişi göz altına alındı

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:37 Kaynak: DHA
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