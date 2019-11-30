Son Dakika Haberleri: Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Karaman oldu
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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Karaman oldu

6 saat önce

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine Kazım Kaman atandı.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Karaman oldu, System.String[]

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine Kazım Kaman atandı.

Kazım Karaman, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Kaya Darende'den görevi devraldı.

Kaya Darende, Bitlis'e ve teşkilata hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kaman'a yeni görevinde başarı diledi.

Kaman da, devlete, millete ve teşkilata hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, Darende'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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