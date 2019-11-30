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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Karaman oldu
6 saat önce
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine Kazım Kaman atandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:14 Kaynak: AA
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine Kazım Kaman atandı.
Kazım Karaman, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Kaya Darende'den görevi devraldı.
Kaya Darende, Bitlis'e ve teşkilata hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kaman'a yeni görevinde başarı diledi.
Kaman da, devlete, millete ve teşkilata hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, Darende'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.
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