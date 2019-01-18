Son Dakika Haberleri: Bitlis Polisi, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Bitlis Polisi, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

1 saat önce

Bitlis'te görev yapan polis memurları, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Bitlis Polisi, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu, System.String[]
Bitlis'te görev yapan polis memurları, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü; polis-halk iletişimini güçlendirmek, her alanda ve her faaliyette vatandaşların yanında olduğunu göstermek için öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrenciler karnelerini alırken Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelini gördüklerinde sevinirken, veliler ise bu çalışmadan çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, geleceğimiz olan çocukların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için sosyal faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini belirtti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:33 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bitlis, Güncel
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