Bitlis Polisi, Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu
1 saat önce
Bitlis'te görev yapan polis memurları, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Bitlis
'te görev yapan polis memurları, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü; polis-halk iletişimini güçlendirmek, her alanda ve her faaliyette vatandaşların yanında olduğunu göstermek için öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrenciler karnelerini alırken Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelini gördüklerinde sevinirken, veliler ise bu çalışmadan çok mutlu olduklarını ifade ettiler.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü, geleceğimiz olan çocukların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için sosyal faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini belirtti. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:33 Kaynak: İHA
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