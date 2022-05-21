BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

21.05.2022 18:02

BİTLİS'te, polisin 'dar alan' uygulamasında yaptığı denetimlerde, 520 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

BİTLİS'te, polisin 'dar alan' uygulamasında yaptığı denetimlerde, 520 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'dar alan' uygulaması kapsamında denetimler yapılırken 21 araç, 89 şüpheli ve 4 metruk bina kontrol edildi. Narkotik dedektör köpekleri 'Buffy' ve 'Dark'ın da kullanıldığı denetimlerde, 11 parça halinde 520 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Denetim kapsamında, A.G. ve M.E. hakkında adli işlem yapıldı.

BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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