Bitlis'te "Temel UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bitlis'te "Temel UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı" gerçekleştirildi

19.09.2022 14:20
Bitlis'te "Temel UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı" gerçekleştirildi

Bitlis Sağlık Müdürlüğünce, 25 sağlık personeline yönelik 5 günlük "Temel UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı" düzenlendi.

Bitlis Sağlık Müdürlüğünce, 25 sağlık personeline yönelik 5 günlük "Temel UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı" düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı faaliyet planı kapsamında düzenlenen "Temel UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı" programına 2 hekim, 14 hemşire, 2 ebe, 2 anestezi teknikeri, 3 acil tıp teknisyeni, laborant ve ameliyathane teknikerinden oluşan 25 sağlık personelinin gönüllü olarak katıldığı bildirildi.

5 gün süren programda 17 eğitmenin katılımcılara hem salonda teorik eğitim hem de Ahlat'taki Çarho mesire alanında zorlu etapların yer aldığı parkurlarda eğitim verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amaç gönüllü personelimizin teorik eğitimlerde aldığı tıbbi bilgi ve afet psikolojisi bilincini sahada uygulamalı icra ederek becerilerini geliştirmek ve stresli ortamlarda sağlıklı karar verme becerilerini artırmaktır. Toplu trafik kazası, kitlesel yaralanmalı olay, deprem sonrası göçük, helikopter kazası gibi farklı vakalar, eğitmenler tarafından gerçeğe yakın simüle edilmiştir. Gönüllü personelimiz tarafından başarıyla müdahale işlemleri gerçekleştirilmiştir. Acil müdahale ünitesi kurulumu ve işletilmesi öğretilmiştir."

Acil müdahale üniteleri ile afet ve olağan dışı durumlarda vatandaşlara olay yerinde ya da deprem bölgesinde geçici barınma alanlarında sağlık hizmeti sunma görevini Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) üstlendiğine yer verilen açıklamada, "Amaç vatandaşlarımıza her alanda ve durumda etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu kesintisiz devam ettirmektir. Acil müdahale ünitemizde 36 hasta, yataklı tedavi hizmetini aynı anda alabilmektedir. Bu üniteler afet bölgesinde ihtiyaca binaen personel barınma amacıyla da kullanılabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te 'Temel UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı' gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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