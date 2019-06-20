Bitlis Sağlık Müdürlüğüne başarı belgesi

Bitlis
'in, Türkiye
genelinde en fazla kalın bağırsak kanseri taraması yapan iller arasında olması dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğüne başarı belgesi verildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Bitlis'in Türkiye'de en fazla kalın bağırsak taraması yapan iller arasında olduğu belirtildi.
Bitlis Sağlık Müdürülüğü bünyesinde hizmet veren KETEM polikliniğinin bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kanser taramasında 'gaytada gizli kan testi' uygulanmakta ve bu testi 50-70 yaş arasındaki herkesin 2 yılda bir yaptırması önerilmektedir. Ailede kanser öyküsü olan bireylerde ise bu taramalar daha erken yaşta başlatılmalı ve daha sık aralıklarla yapılmalıdır. İlimizde KETEM polikliniği ve aile sağlığı merkezlerinde 50-70 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa, kalın bağırsak kanseri taraması gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir şekilde yapılabilmektedir. 50 yaşından sonra ise her 10 yılda bir de kolonoskopi önerilmektedir.
Bitlis olarak 2018 yılında 10 bin 538, 2019 yılının ilk 5 ayında ise 3 bin 82 kişi kalın bağırsak kanseri açısından taranmıştır. Bu verilere göre son 2 yıl içinde risk grubundaki bireylerin büyük kısmına tarama yapıldığı görülmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı
verilerine göre Türkiye genelinde en fazla 2. kalın bağırsak kanseri taraması yapan il olması dolayısıyla başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir."