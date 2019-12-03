Son Dakika Haberleri: Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi
Son Dakika Güncel Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi - Son Dakika

Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi

6 saat önce

BİTLİS Şehit Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi.

Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi, System.String[]

BİTLİS Şehit Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
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