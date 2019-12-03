Son Dakika › Güncel › Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi - Son Dakika
Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi
6 saat önce
BİTLİS Şehit Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
BİTLİS Şehit Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi
Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti