Son Dakika Haberleri: Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi-2
Son Dakika Güncel Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi-2 - Son Dakika

Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi-2

6 saat önce

BİTLİS Şehit Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi-2.

BİTLİS Şehit Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi-2

Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi-2

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:18 Kaynak: DHA
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