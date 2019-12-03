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Bitlis şehit er alparslan kurt için tören düzenlendi-2
6 saat önce
BİTLİS Şehit Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi-2.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:18 Kaynak: DHA
BİTLİS Şehit Er Alparslan Kurt için tören düzenlendi-2
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