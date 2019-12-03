Son Dakika Haberleri: Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi. Şehidin cenazesi burada bir tepeye kurulu olan köy mezarlığında binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin ailesi, taziyeleri Bitllis merkezde bulunan Halk Eğtim Merkezi'nde kabul edecek.

BİTLİS (DHA)

Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğum hikayesini anlatan oyuncu Müge Boz, gözyaşlarına boğuldu
Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın bebeğine vasiyet ettiği isim verildi Şehidin vasiyetiyle yeni doğan kızına İkranur ismi verildi Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:03:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]