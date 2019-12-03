Bitlis şehit kurt, son yolculuğuna uğurlandı
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde düzenlenen törenin ardından şehit Kurt'un cenazesi karayoluyla doğum yeri olan Mutki ilçesine bağlı bağlı Dereyolu köyünde getirildi. Şehidin cenazesi burada bir tepeye kurulu olan köy mezarlığında binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin ailesi, taziyeleri Bitllis merkezde bulunan Halk Eğtim Merkezi'nde kabul edecek.
BİTLİS (DHA)
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