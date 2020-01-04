Bitlis sosyal medyadan kahve ve çikolata isteğini başkan yerine getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis sosyal medyadan kahve ve çikolata isteğini başkan yerine getirdi - Son Dakika

Bitlis sosyal medyadan kahve ve çikolata isteğini başkan yerine getirdi

6 saat önce

Sosyal medyadan kahve ve çikolata isteğini başkan yerine getirdiBİTLİS'te üniversite sınavına hazırlanan Berat Salgara (17) ders çalışırken, sosyal medya üzerinden Bitlis Belediyesi'ne 'Ders çalışıyorum.

Sosyal medyadan kahve ve çikolata isteğini başkan yerine getirdi

BİTLİS'te üniversite sınavına hazırlanan Berat Salgara (17) ders çalışırken, sosyal medya üzerinden Bitlis Belediyesi'ne 'Ders çalışıyorum. Bir kahve ve yanında da çikolata gönderir misiniz?' yazılı mesaj attı. Salgara'nın bu isteği, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından yerine getirildi.

Bitlis'te Atatürk Mahallesi'nde oturan ve bu yıl üniversite sınavına hazırlanan Berat Salgara, Çarşamba günü akşam saatlerinde ders çalışmaya ara verdiği sırada, canı kahve istedi. Bu sırada sosyal medyadan Gaziantep Belediyesi'nin öğrencilere kahve ikramında bulunduğunu öğrenince kendi de şansını denemek istedi. Salgara, Facebook hesabından, "Sevgili şehir belediyesi, malum öğrenciyiz. Sınava hazırlanıyoruz. Gaziantep Belediyesi de bunun için öğrencilere kahve dağıtıyormuş. Ben de dedim, Bitlis şehrinin belediyesi ne güne duruyor. Adres vereyim, sen de bana 2'si 1 arada yolla. Ne dersin? Bence güzel bir plan. Yanına da bir parça çikolata da fena olmaz" mesajını attı.

Bu mesajı gören Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, duyarsız kalmadı ve hemen harekete geçti. Cevap olarak, "Adresi alalım efendim. İletişim bilgilerinizle birlikte" yazınca Salgara, büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Belediye Başkanı Tanğlay'ın talimatı üzerine de Berat'ın evine kahve ve çikolatası gönderildi. Berat Salgara, beklemediği bir sürpriz yaşadığını belirterek, "Evde derse ara verdiğim sırada belediyelerin sosyal medya hesaplarına bakıyordum. Gaziantep Belediyesi'nin öğrencilere kahve ikramında bulunduğunu gördüm. Ben de yaşadığım şehirde şansımı denemek istedim ve mesaj yolladım. Geri dönüşlerini beklemiyordum. Aradan 2 saat geçti. Bana dönüş yapıp adres bilgilerini istediler. Sonra kahve ve çikolatayla eve geldiler. Çok sevindim. Ben de bunun üzerine 'Kahve bahane, hizmet şahane. Yaşa Bitlis Belediyesi' diye mesajı attım" dedi.

Konu ile ilgili olarak DHA'ya açıklamalarda bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise üniversiteye hazırlanan Berat'a sürpriz yaşattıkları için mutlu olduğunu söyledi. Gençlerin yanında olduklarını belirten Tanğlay, "Kardeşimizin böyle bir ihtiyacı varsa, biz de 'Hemen giderelim' dedik. Çalışma arkadaşlarımız sağ olsun, adresini alıp, genç arkadaşımıza ulaştılar. Kahve ve çikolatalarını kendilerine teslim ettiler. O da sosyal medyadan bize teşekkür etmiş. Biz de ona teşekkür ediyor ve başarı diliyoruz. Gençlerimizin yanında olduğumuzu her platformda söyledik. Buradan bunu da tekrarlıyoruz" diye konuştu.

Bitlis sosyal medyadan kahve ve çikolata isteğini başkan yerine getirdi

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:20 Kaynak: DHA
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