Son Dakika Haberleri: Bitlis Tanıtım Günleri hazırlığı devam ediyor
Son Dakika Güncel Bitlis Tanıtım Günleri hazırlığı devam ediyor

Bitlis Tanıtım Günleri hazırlığı devam ediyor

1 saat önce

Bitlis Valiliği öncülüğünde, İzmir'de düzenlenecek "Bitlis Tanıtım Günleri" hazırlıkları devam ediyor.

Bitlis Tanıtım Günleri hazırlığı devam ediyor, System.String[]

Bitlis Valiliği öncülüğünde, İzmir'de düzenlenecek "Bitlis Tanıtım Günleri" hazırlıkları devam ediyor.

İzmir Karşıyaka'da 25-28 Ekim'de düzenlenecek "Bitlis Tanıtım Günleri"nde, Tatvan ilçesinin her yönüyle en iyi şekilde tanıtılabilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, tanıtım seferberliği için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Tanıtım günlerinin 4 gün süreceğini belirten Özkan, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm, kültür ve yöresel ürünleri başta olmak üzere her alanda en iyi şekilde tanıtılacağını ifade etti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise tanıtım günleri için diğer kurum ve odalarla hummalı bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, herkesi İzmir'deki Bostanlı Pazar Yeri'nde düzenlenecek Bitlis Tanıtım Günleri'ne davet etti.

Tatvan Kaymakamlığın öncülüğünde yapılan tanıtım seferberliğine, ilçede Tatvan Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi destek sunacak.

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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