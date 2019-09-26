"Bitlis Tanıtım Günleri" hazırlıkları sürüyor

İzmir'de 25-28 Ekim'de yapılması planlanan "Bitlis Tanıtım Günleri" konusunda istişare toplantısı yapıldı

Valilik Konferans Salonu'nda Vali Oktay Çağatay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis Tanıtım Günleri ile ilgili hazırlıklar ve çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Vali Çağatay, bu tarihi kadim şehri İzmir'de tanıtmaktan büyük onur duyacağını belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın şehrimize ait güzellikleri, lezzetleri ve kültürü yerinde görüp ve tatmaları için şehrimizi İzmir'de, bütün Türkiye'ye tanıtmaktan gurur duyuyorum. Şimdiden 25-28 Ekim tarihleri arasında İzmir Karşıyaka Bostanlı Kapalı Pazar yerinde yapılacak Bitlis Tanıtım Günleri etkinliğimize, Bitlisli vatandaşlarımız olmak üzere herkesi bekliyoruz."

Toplantıya, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve oda başkanları katıldı.