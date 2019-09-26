Son Dakika Haberleri: "Bitlis Tanıtım Günleri" hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

"Bitlis Tanıtım Günleri" hazırlıkları sürüyor

2 gün önce

İzmir'de 25-28 Ekim'de yapılması planlanan "Bitlis Tanıtım Günleri" konusunda istişare toplantısı yapıldıValilik Konferans Salonu'nda Vali Oktay Çağatay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis Tanıtım Günleri ile ilgili hazırlıklar...

İzmir'de 25-28 Ekim'de yapılması planlanan "Bitlis Tanıtım Günleri" konusunda istişare toplantısı yapıldı

Valilik Konferans Salonu'nda Vali Oktay Çağatay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis Tanıtım Günleri ile ilgili hazırlıklar ve çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Vali Çağatay, bu tarihi kadim şehri İzmir'de tanıtmaktan büyük onur duyacağını belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın şehrimize ait güzellikleri, lezzetleri ve kültürü yerinde görüp ve tatmaları için şehrimizi İzmir'de, bütün Türkiye'ye tanıtmaktan gurur duyuyorum. Şimdiden 25-28 Ekim tarihleri arasında İzmir Karşıyaka Bostanlı Kapalı Pazar yerinde yapılacak Bitlis Tanıtım Günleri etkinliğimize, Bitlisli vatandaşlarımız olmak üzere herkesi bekliyoruz."

Toplantıya, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve oda başkanları katıldı.

Bitlis, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Güney'den Megastar Tarkan'a yalaka göndermesi
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu İmamoğlu duyurdu! Topkapı İETT Garajı, afet toplanma alanı oluyor İmamoğlu'nun İBB Sözcüsü Ongun'u Ulaşım AŞ'nin başına ataması, AK Parti'ye yaptığı eleştiriyi akıllara getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:12:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bitlis Tanıtım Günleri" hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]