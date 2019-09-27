'Bitlis Tanıtım Günleri' konulu toplantı

Bitlis Valiliği öncülüğünde 25 – 28 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir Karşıyaka Bostanlı Pazar Yeri'nde düzenlenecek olan "Bitlis Tanıtım Günleri" ile ilgili Tatvan ilçesinde toplantı düzenlendi.



Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, ilçenin tanıtımı için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantı neticesinde Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının yanı sıra diğer oda, STK ve kurumların tek çatı altında birleşerek tanıtıma tam destek vermesi ve tanıtım ekibinin oluşturularak, gerekli hazırlıklara başlanması kararlaştırıldı.



Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, daha öncesinde düzenlenen tanıtım günlerinde ilçenin en iyi şekilde tanıtıldığını anımsatarak, İzmir'de düzenlenecek olan tanıtım günlerinde de ilçenin en iyi şekilde tanıtılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tanıtım günleri için ilçe olarak diğer kurum ve odalarla birlikte hummalı bir çalışma yürütüleceğini kaydeden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, İzmir'deki tanıtım günleri süresinde ilçenin mutfağını, tarihini, kültürünü, turizmini ve var olan diğer tüm değerlerini her yönüyle en iyi şekilde tanıtacaklarını vurguladı.



Kaymakam Özkan, ayrıca herkesi 25 – 28 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir Karşıyaka Bostanlı Pazar Yeri'nde düzenlenecek olan Bitlis Tanıtım Günleri'ne davet etti.



Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, Tatvan Ziraat Odası ve Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Şefik Kızılca ve ilgili kurum amirleri katıldı. - BİTLİS