Son Dakika Haberleri: Bitlis Tanıtım Günleri sona erdi
Son Dakika Güncel Bitlis Tanıtım Günleri sona erdi

Bitlis Tanıtım Günleri sona erdi

52 dakika önce

Bitlis Valiliği öncülüğünde, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Pazar alanında düzenlenen "Bitlis Tanıtım Günleri" etkinliği sona erdi.

Bitlis Valiliği öncülüğünde, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Pazar alanında düzenlenen "Bitlis Tanıtım Günleri" etkinliği sona erdi.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bitlis tanıtım günleri" etkinlikleri kapsamında Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi ile ilçe stantlarını ziyaret eden İzmirlilere bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı, yöresel ürünler ikram edildi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25-28 Ekim tarihleri arasında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde "Bitlis tanıtım günleri" etkinliğinin yapıldığını söyledi.

Etkinliğe katılımın yoğun olduğunu belirten Taşar, şöyle konuştu:

"Buradaki insanlarımızın memleket hasreti, yıllardır birbirini görmeyen dostların, hemşehrilerin ve akrabaların burada görüşmesi, konuşması çok güzel oldu. Her şey esnafımız için, Bitlis için dedik ve yola çıktık. Bitlis tanıtımı için emek veren sayın valimize, İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, belediye başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, esnaflarımıza, basın mensuplarımıza ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Bitlis Tanıtım Günleri sona erdi

Bitlis Valiliği, Bitlis, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 07:57 Kaynak: AA
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