Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi bölge hastanesi olacak

Bitlis'in Rahva bölgesindeki 400 yataklı Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'nin, bölge hastanesine dönüştürüleceği bildirildi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'te sağlık hizmetleri konusunda daha üst seviyelere ulaşabilmek amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Rahva bölgesindeki 400 yataklı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesini bölge hastanesine dönüştüreceklerini ifade eden Kiler, şöyle konuştu:

"Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinin üçüncü basamak bölge hastanesi olacak. Geçen hafta sağlık müdürümüzle sağlık bakanımızı ziyarete gittik. Hayallerimden biri Bitlis'e bir bölge hastanesi kazandırmaktı. Sağlık bakanımıza bu konuda ricada bulunduk. 400 yataklı hastaneyi yaparken amacımızın bölge hastanesi olduğunu söyledik. Şu an ki durumu ve bölgenin şartlarını anlattık. Bölgede sadece Van'da olduğunu, şu an bizim Muş ile bir milyon nüfusa hizmet ettiğimizi bakan beye anlattık. Allah razı olsun talimat verdi, Allah nasip ederse Rahva'daki hastanemizi bölge hastanesine dönüştürüyoruz. Şu anda hastanemizde 70 uzman doktorumuz var. Bölge hastanesine dönüştürüldüğünde 140 uzmanımız olacak. Çalışan sayısı neredeyse 2 kat artacak. Biz artık Bitlis'ten sevk veren değil, Bitlis'e sevk alan bir yapıya ulaşacağız. Sayın bakanımız ile yaptığımız konuşmada hastanemizin isminin İdris-i Bitlis-i Bölge Hastanesi olarak belirledik. Bakan bey de 'hayırlı olsun' dedi."