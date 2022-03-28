Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi rutin sağlık hizmetlerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi rutin sağlık hizmetlerine başladı

28.03.2022 10:35
Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi rutin sağlık hizmetlerine başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pandemi hastanesine dönüştürülen Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi, normalleşme süreciyle rutin sağlık hizmetlerine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pandemi hastanesine dönüştürülen Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi, normalleşme süreciyle rutin sağlık hizmetlerine başladı.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, salgın sürecinde hastanede 5 Kovid-19 servisi ile hizmet verildiğini ve normalleşmeyle bu sayıyı bire düşürdüklerini söyledi.

İlçe merkezindeki ek hizmet binasında da bu servisi hizmete açtıklarını belirten Reyhanlı, "Kovid-19 tanılı hastaların takip ve tedavisi bu iki serviste devam ediyor. Ayrıca aşılama hizmeti de aralıksız sürdürülüyor. Hastanede rutin sağlık hizmetlere başladık. Acil servisi genişlettik ve acil hastalar için ayrıca Kolaylaştırma Polikliniği açtık. Ameliyathane sayısını 10'a çıkardık ve tam kapasite sağlık hizmeti veriyoruz." dedi.

Palyatif bakım, hemodiyaliz, diş protez, fizik tedavi olmak üzere 4 ünite ile 6 yoğun bakımda sağlık hizmetlerinin sürdüğünü, cerrahi ve dahili tüm poliklinikleri açtıklarını aktaran Reyhanlı, şunları kaydetti:

"Şu an burada 31, ek hizmet binalarımızda da 11 olmak üzere toplam 42 polikliniğimiz açık. Hastanemizde bölge hastanesi gibi donanımlı bir şekilde sağlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca, Tatvan'daki ek hizmet binalarımızda genel cerrahi, dahiliye, cildiye, çocuk hastalıkları, fizik tedavi polikliniklerimiz açık. Diş protez üniteleri ve fizik tedavi ünitesi ile fizik tedavi servisinde sağlık hizmetimi devam ediyor. Evde bakım hizmeti birimimiz de orada. Ek hizmet binalarımız dahil yatak sayısı toplam 510'a çıktı. Ana binamızdaki acil serviste de yatak sayısını 45'e çıkardık. Sadece buradaki binamızda günlük hasta girişi 4 bin civarındadır. Rahva'daki bu binamız artık pandemi hastanesi değil. Vatandaşlarımızın bunu bilmesini istiyoruz."

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Tatvan'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Son dakika haberleri... Tatvan'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı AKUT Bitlis İl Temsilciliği törenle açıldı AKUT Bitlis İl Temsilciliği törenle açıldı

Devlet Hastanesi, Reyhanlı, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi rutin sağlık hizmetlerine başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:31 İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı!
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
10:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
10:21 Maltepe'de araçları durdurup yol verme kavgasına tutuştular!
10:20 Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti!
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
09:53 Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü!
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:42:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi rutin sağlık hizmetlerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement