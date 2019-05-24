Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığının da destek verdiği operasyonda yakın hava desteği ile birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Oğlunu Elektrikli Süpürge Sapıyla Döverek Öldüren Babanın Müebbet Hapsi İstendi

Adliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğuldu

Doktor, öldürdüğü avukat eşini daha önce dövmüş

TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var