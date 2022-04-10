Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

10.04.2022 23:36
Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobil ile bir otobüsteki yolcuya ait oyuncak ayının içine gizlenmiş 1,5 kilogram civarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobil ile bir otobüsteki yolcuya ait oyuncak ayının içine gizlenmiş 1,5 kilogram civarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Tatvan Emniyet müdürlüklerinin narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, 9-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan otobüste, yolcuya ait oyuncak ayının içine gizlenmiş 504,68 gram, bir otomobilde ise 1 kilogram 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli K.G. ve M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Otomobil halk otobüsüne arkadan çaptı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika! Otomobil halk otobüsüne arkadan çaptı: 1 ölü, 1 yaralı Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri Bitlis'te 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri

sentetik uyuşturucu, Otomobil, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:53 AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 23:42:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement