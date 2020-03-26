Bitlis'te 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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Bitlis'te 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.
Yapılan aramada, 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Minibüsteki Ş.K, A.K. ve İ.İ. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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