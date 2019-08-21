Bitlis'te 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi
2 saat önce
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:02 Kaynak: İHA
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, araçtaki 1 şüpheliden toplam ağırlığı 1 kilo 888 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - BİTLİS
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