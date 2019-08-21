Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi
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Bitlis'te 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi

2 saat önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis'te 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi, System.String[]

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 888 gram metanfetamin ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, araçtaki 1 şüpheliden toplam ağırlığı 1 kilo 888 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - BİTLİS

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:02 Kaynak: İHA
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