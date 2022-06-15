Bitlis'te, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 gözaltı

BİTLİS'in Hizan ilçesinde iki aile arasında ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Güngören köyüne bağlı Erdoğan mezrasında ot bitme yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 1'i çocuk, diğeri kadın, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Güvenlik güçleri yeni bir olayın yaşanmaması için köy ve mezrada önlem aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı.