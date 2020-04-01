Bitlis'te 1 Nisan karı - Son Dakika

Bitlis'te 1 Nisan karı

Bitlis'te 1 Nisan karıBİTLİS'te etkisini sürdüren yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis'te 1 Nisan karı BİTLİS'te etkisini sürdüren yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Bitlis ve çevresinde 2 gündür yağan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışıyla kent beyaza büründü. Sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Özellikle Rahva bölgesindeki TOKİ Konutları mevkisinde etkisini gösteren kar yağışı, vatandaşları şaşırttı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı ve yağmurun zaman zaman etkili olacağını, bazı bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğunu bildirerek, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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