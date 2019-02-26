Son Dakika Haberleri: Bitlis'te, 10 Evden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Bitlis'te, 10 Evden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

35 dakika önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli, çaldıkları ziynet eşyaları, saat, tespit ve tabletlerle yakalandı.

Bitlis'te, 10 Evden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli, çaldıkları ziynet eşyaları, saat, tespit ve tabletlerle yakalandı.

?İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 10 evden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı 38 saat, 20 tespih, 1 künye, 12 altın yüzük, 1 kolye, 2 tablet, 1 altın küpe, 1 altın kelepçe bilezik ve 1 sekizli çeyrek altın kolye ele geçirildi.

İsimleri açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:31 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Tatvan, Bitlis, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi 2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:06:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te, 10 Evden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]