Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82.yıl dönümü - Son Dakika

Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve 13 Kasım Bitlis'e teşriflerinin 104'üncü yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, vali yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediye Başkanlığına ait çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, 09.05'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi. - BİTLİS