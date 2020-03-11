Bitlis'te, 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS ve Hakkari polisinin yaptıkları ortak operasyonda, 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak çalışma yürüttü. Ekipler, Tatvan ilçe girişinde durdurulan bir araçta arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Oskar' ile yapılan detaylı aramada araçta 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili Z.Y. gözaltına alınırken, soruşturma ise sürüyor.