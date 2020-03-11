Bitlis'te 10 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te 10 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 10 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 kilo 390 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'te 10 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 kilo 390 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli olarak yürütülen çalışmada, Tatvan ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik dedektör köpek Oscar ile yapılan arama neticesinde, 20 parça halinde daralı ağırlığı 10 kilo 390 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan Z.Y. isimli şüpheli yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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