Bitlis'te 10 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonlar neticesinde teröristlerce kullanılan 10 adet sığınak ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda yürütülen operasyonlarda 10 adet sığınak ile çok sayıda mühimmat yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Akgün, Çobansuyu, Aşağı Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harman yeri, Sarıkonak Köyü ve Kınalı Köyleri ile mezraları kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmıştır. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2021-1" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-11" operasyonları başlatılmıştır. Operasyonlar kapsamında; Akgün, Çobansuyu, Aşağı Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harman yeri ve Kınalı Köyleri ile mezraları kırsalında, 10 adet çeşitli ebatlarda sığınak, 2 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 1 adet keskin nişancı tüfeği namlusu, 2 adet dürbün, 2 adet anti tank sevk motoru, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği kütüklüğü, 1 adet tripod, 3 adet kalem pil, 1 adet telefon bataryası, 10 adet tüp başlığı, 22 adet palaska, 2 adet ısıtıcı, 2 adet not defteri, 10 metre çarşaf, 5 kg bakır tel, 2 adet jelikan bidon, 365 kg çeşitli gıda malzemesi, çok sayıda sağlık, inşaat, mutfak ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)