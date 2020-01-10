Bitlis'te 100 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te 100 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 100 kilogram EYP ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülü el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis'te 100 kilogram EYP ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülü el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirildiği belirlenen 100 kilogram EYP, bulunduğu yerde imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon başlattı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ocak 2020 tarihi itibariyle bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran-8 Şehit J. Uzm. Onb. Mehmet AŞKAR 2020-8' operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda 10 Ocak 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 4 adet düdüklü tencere içerisinde 100 kg ağırlığında fünyeleri takılı amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(İHA)

Jandarma, Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:40 Kaynak: İHA
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