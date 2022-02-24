Bitlis'te 100 kişilik ekiple çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bitlis'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda 100 kişiden oluşan ekiple çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri ile Türk Kızılay, İHH Arama Kurtarma, AKUT ve Hayrat İnsani Yardım Derneği üyelerinin katılımıyla "çığa müdahale ekibi" oluşturuldu.

Ekip, bölgede meydana gelebilecek çığlara en kısa zamanda müdahale edebilmek için hazırlık yapıyor.

Bu kapsamda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği BEÜ Kayak Merkezi'nde 4 sporcunun çığ altında kaldığı ihbarını alan ekipler, olay yerine gitti.

İl Jandarma Komutanlığının arama kurtarma köpeği "Zayıf"ın da kullanıldığı tatbikatta ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çığ altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarıştı. Tatbikatta, çığ altından çıkarılan 3 yaralı sporcu hastaneye kaldırıldı, birinin de cesedine ulaşıldı.

Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erdal Tunçtan, gazetecilere, kentte aramada kurtarmada etkin görev alanlarla çığ tatbikatı yaptıklarını söyledi.

En fazla karın yağdığı illerin başında gelen Bitlis'te sıklıkla çığ afetinin yaşandığını belirten Tunçtan, şöyle konuştu:

"Maalesef üzücü sonuçlar yaşanıyor. Bundan dolayı AFAD Başkanlığımızın ve Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilimizde çığa müdahale ekibi oluşturduk. Paydaşlarımızla güzel bir etkinlik yaptık. Amacımız ilimizde ve bölgemizde çığ afeti meydana geldiğinde ekiplerin hazır olmasını sağlamak. Güzel bir tatbikat oldu. Afet ve çığ bölgesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla hazır olmak zorundayız. Etkinlik ve tatbikatlarla farkındalık oluşturmak adına eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek."