BİTLİS'TE 100 KİŞİYLE ÇIĞ TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika

BİTLİS'te Acil Afet Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) organize ettiği ve birçok kurum ile sivil toplum örgütünün katıldığı çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesi kayak merkezi mevkisinde gerçekleştirilen çığ tatbikatına yaklaşık 100 kişi katıldı. Senaryo gereği kayak yapan 4 kişi gelen çığın altında kalarak AFAD yetkililerine verilen bilgi üzerine bölgeye giderek çığ altında arama ve kurtarma çalışması başlattı. AFAD, Jandarma, Emniyet, Bitlis Belediyesi İtfaiye ekipleri, UMKE, AKUT, İHH ve Hayrat-Der Arama Kurtarmadan 100 kişinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı. Bölgeye intikal eden ekipler önce güvenlik önlemi aldı. Ardından Jandarma Arama Kurtarma Köpeğinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışması ile çığ altında kalan 4 kişiden 3'ü yaralı olarak bir kişi de ölü olarak çığ altından çıkarıldı. Yaralılar 112'ye ait ambulansla hastaneye sevk edildi.

Çığ sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Bitlis Müdürü Erdal Tunçtan, Bitlis'in Türkiye'de en fazla kar alan iller arasında olduğunu, her yıl bölgede çığ felaketinin yaşandığına da dikkat çekerek, çığa karşı önceden hazırlıklı olmak için böyle bir tatbikat düzenlediklerini söyledi. Tunçtan yaptığı açıklamasında şunları konuştu:

"Kentimiz, ülkemizde en fazla kar yağışı alan iller arasında bulunuyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak çığ afetinin sıklıkla yaşandığı bir bölge. Maalesef üzücü sonuçlarda ortaya çıkıyor. Bundan dolayı AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bizler ilimizde çığa müdahale ekibini oluşturduk. Bunu için de tüm ekiplerimizle birlikte tatbikat yaptık. Amacımız ilimizde veya bölgemizde olası çığ afeti durumunda 7/24 hazır olmaktır. Geçen yıllarda Rahva bölgesinde yapmıştık. Bugün Bitlis Eren Üniversitesi kampüs alanı içerisinde gerçekleştirdik. Senaryo gereği kayak merkezinde kayak yapan 4 kayakçımızın çığa maruz kaldığı ihbarını aldık. Senaryo gereği olaya müdahalede bulunmak üzere olay yerine geldik. 3 yaralı bir hayatını kaybeden vatandaşımız oldu. Dolayısıyla bu yıl geçen yıllardan farklı olarak Jandarmamızdan arama kurtarma köpeğimizin de desteğini aldık. Güzel bir eğitim ve tatbikat oldu. Bu büyük organizasyona katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitimlerimiz yıl boyunca yine devam edecektir."