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100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı - Son Dakika

100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı

17.09.2021 19:23

100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni yapılan 100 yataklı Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı.

100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni yapılan 100 yataklı Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı. Hastanenin açılış töreninde konuşan Ak Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "Ahlat için önemli bir hizmeti açıyoruz. Büyük meşakkatlerle inşa edilen özellikle Recep Akdağ bakanımız döneminde temelini attığımız ve büyük uğraşlarla bitirdik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fiziki mekanlar yapmak kolay içini doldurmak daha zor. 5 yıldızlı otel kapasitesinde ki hastanemizin içini de dolduruyoruz. Geçmişi unutmamak lazım. 2002 seçimlerinde Ahlat'a geldiğimiz zaman yerinde duran bir ilçeydi. Burada sadece 1 tane pratisyen hekim vardı. Koca Ahlat'a bakan 1 pratisyen hekim vardı. Toplamda 18 ebe hemşire vardı. Şuanda yeni yapılacak atamalarla beraber 28 tane burada branş hekimimiz olacak. 2002'de 18 olan ebe hemşire sayısı şuanda 90'dır. Nereden nereye diyor ya cumhurbaşkanımız burada aynı durumu yaşıyoruz. Toplam Ahlat sağlık sisteminde çalışan personel sayısı 36'ydı. Şimdi 260 personelle, sağlık ordusuyla Ahlat'a hizmet veriyoruz. Ahlat'ımız için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla inşallah Ahlat'ı daha güzel hizmetlerle de buluşturacağız. Bu sağlık siteminin, güzel tesisimizin Ahlat'a hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra eksik olan cihazlarımızda tamamlanacak. Yani inşallah başka yere gitmeden sorunlarınız burada çözülecek. Şuanda pandemiyle mücadele ediliyor. Bu illetten kurtulmanın tek çaresi aşıdır. Aşımızı olalım ki ilerleyen günlerde tokalaşıp kucaklaşalım. Ben 3 aşı oldum, bugün veya yarın da 4'üncü doz aşımı olacağım" dedi.

Ak Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise böylesine güzel bir hizmetin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, " Ahlat'a ne yapsak azdır. Ahlat'a ve Ahlatlı'ya her şey yakışır. Bu hastanenin yapılması baştan beri çok meşşakatli oldu. Ama bu işin arkasını bırakmayarak istediğimizi söyledik. Çok şükür bugün açılışı da bizlere nasip oldu. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kimse hastalanmaz ama ihtiyaç olduğunda da biliyoruz ki 5 yıldız konforunda içinde uzman doktorlarıyla, araç ve gereçleriyle bulunan bir hastanemiz var. Hiç çekinmeden gelebiliriz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Lütfen aşı kampanyamıza katılın" diye konuştu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, hastane binasının yapımında büyük emekleri olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, millet vekillerine ve sağlık camiasına teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Kiler ve Taşar ile beraberindekiler, yeni hastane binasını gezerek incelemelerde bulundu. Düzenlenen açılış törenine AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cema Taşar, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis İl Sağlık Müdürü Koray Okur, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Feridun İbrahim, Hastane Müdürü Nevzat Işıkgör, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ve partililer katıldı.

Ak Parti Bitlis Milletvekilleri Kiler ile Taşar daha sonra Ovakışla Beldesi'ne geçerek 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu'nun temel atma törenine katıldı.

100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı
100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı
100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı
100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı
100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı
100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı
100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı

Devlet Hastanesi, AK Parti, Bitlis, Ahlat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 yataklı Ahlat Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı - Son Dakika
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