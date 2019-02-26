Bitlis'te 101 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

BİTLİS'te polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta 101 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS'te polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta 101 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, araçta 101 gram metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



- Bitlis

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