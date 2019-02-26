Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 101 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te 101 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

1 saat önce

BİTLİS'te polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta 101 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te 101 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, System.String[]
BİTLİS'te polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta 101 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan  araçta arama yapıldı. Aramada, araçta 101 gram metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:55 Kaynak: DHA

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