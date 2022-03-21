BİTLİS'TE 116 KÖY YOLU KAPALI; 1 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 'KAR' ENGELİ - Son Dakika

BİTLİS'te, kar yağışıyla kapanan 116 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütülürken, hava sıcaklığı, gece eksi 9 dereceyi gördü. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu Mutki ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar, 1 gün tatil edildi.

Bitlis'te 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlatırken, bugüne kadar yağan karın yerdeki kalınlığının 9 metreyi bulduğu belirtildi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 dereceyi gördüğü kentte, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Mutki ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen okullar, bugün için tatil edildi.