Son Dakika Haberleri: Bitlis'te 118 kilo tütün mamulü ele geçirildi
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Bitlis'te 118 kilo tütün mamulü ele geçirildi

32 dakika önce

Bitlis'te jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 118 kilogram tütün mamulü ele geçirildi.

Bitlis'te 118 kilo tütün mamulü ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 118 kilogram tütün mamulü ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 3 Ekim 2019 günü Bitlis - Güroymak yol kavşağında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 118 kilogram tütün mamulü ele geçirilirken, şahıslar hakkında ise 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:59 Kaynak: İHA
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