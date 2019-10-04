Bitlis'te 118 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Bitlis'te bir araçta gümrük kaçağı 118 kilogram tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 3 Ekim'de Bitlis- Güroymak yol kavşağında durdurulan araçta yapılan kontrolde 118 kilogram tütün ele geçirildiği belirtildi.

Şahıslara ilgili kanun maddeleri gereğince, 3 bin 160 lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, ele geçirilen tütünün ise Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkının da desteğiyle kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.