Bitlis'te 12 kilometre yol sıcak asfaltla kaplandı - Son Dakika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Yol Medeniyettir" sloganıyla yaz sezonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 12 kilometre yolun sıcak asfaltla kaplandığını belirtti.

Yol çalışması yapılan mahallelerde incelemelerde bulunan Tanğlay, kentin iklim şartlarını göz önünde bulundurarak yol konusunda şehrin en az 10 yılını garanti altına alacak proje uyguladıklarını kaydetti.

Kent merkezindeki 13 mahallede asfalt çalışması yaptıklarını vurgulayan Tanğlay, şunları aktardı:

"Bitlis Belediyesi olarak projeler üretirken sadece günü kurtaracak değil, 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl ve hatta 100 yıl sonraya hitap edecek projeler olmasına dikkat ediyoruz. Bunlardan biri de yol çalışmalarıdır. Bitlis'in iklim şartlarına uygun olmadığı ve kısa sürede deforme olduğu için sathi kaplama yol çalışması yapmak istemiyoruz. 2020 yılı yaz sezonuna 'yol medeniyettir' sloganıyla başladığımız çalışma kapsamında kent merkezimizde Beşminare, Hüsrevpaşa, Yükseliş, Taş, 8 Ağostus, Gazibey, Hersan ve İnönü mahallelerinde 12 kilometre yolu sıcak asfaltla kapladık. Önceden yapılan ancak zarar gören yollar ile Atatürk, Zeydan, Saray ve Müştakbaba mahallelerimizde de sıcak asfalt yama çalışması yaptık."

Asfaltlama çalışmalarının hava şartlarının elverdiği ölçüde devam edeceğini bildiren Tanğlay, özverili çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.